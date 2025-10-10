Quermesse do Paraíso começa nesta sexta-feira em Araçatuba

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Paraíso, em Araçatuba, realiza nesta sexta-feira (10) e sábado (11) mais uma edição da tradicional Quermesse do Paraíso. O evento, com entrada gratuita, tem início às 18h nos dois dias e promete atrair milhares de visitantes com uma programação cultural e religiosa.
Realizada anualmente na semana em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida - celebrado neste domingo, 12 de outubro -, a quermesse é um dos eventos mais aguardados do calendário católico local.
Shows e apresentações
A dupla Liah & Léo, de Araçatuba, sobe ao palco a partir das 20h em ambos os dias de festa. Nesta sexta-feira, o público também poderá prestigiar uma apresentação especial das crianças da catequese, integrantes do projeto “Pastoral das Ovelhinhas de Jesus”, que promove inclusão e evangelização infantil.
Comidas típicas e bingo com prêmios
A estrutura contará com 1.100 mesas para receber os visitantes e uma praça de alimentação variada, com espetinhos, pastéis, cachorro-quente, quibe, doces e, no sábado, frango assado. Bebidas geladas também estarão disponíveis.
Outro destaque da programação é o bingo e o Show de Prêmios, realizados nas duas noites. Entre as principais premiações estão:
- Uma Moto Honda CG 160 Smart 0 km;
- Uma TV de 42’’;
- Um notebook.
Além disso, haverá outras dezenas de prêmios. As cartelas custam R$ 50 e estão à venda antecipadamente na própria paróquia.
Finalidade social e expectativa de público
De acordo com o pároco Padre Rodney Mendes, toda a renda será revertida para os projetos sociais e ações de evangelização da igreja. “A quermesse é um momento de convivência familiar e de arrecadação para nossas atividades religiosas e sociais. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade para reunir famílias de Araçatuba e região em um ambiente fraterno”, afirmou o padre.
A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem pela paróquia durante os dois dias de evento. A decisão de ampliar a festa para dois dias foi tomada para aproveitar melhor a estrutura montada e oferecer mais conforto ao público.
Serviço
Evento: Quermesse do Paraíso
Data: Sexta (10) e sábado (11), a partir das 18h
Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria – Rua Saldanha Marinho, 1.590, bairro Paraíso – Araçatuba
Entrada: Gratuita
