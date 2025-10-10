Quermesse do Paraíso começa nesta sexta-feira em Araçatuba

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Paraíso, em Araçatuba, realiza nesta sexta-feira (10) e sábado (11) mais uma edição da tradicional Quermesse do Paraíso. O evento, com entrada gratuita, tem início às 18h nos dois dias e promete atrair milhares de visitantes com uma programação cultural e religiosa.

Realizada anualmente na semana em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida - celebrado neste domingo, 12 de outubro -, a quermesse é um dos eventos mais aguardados do calendário católico local.

Shows e apresentações

A dupla Liah & Léo, de Araçatuba, sobe ao palco a partir das 20h em ambos os dias de festa. Nesta sexta-feira, o público também poderá prestigiar uma apresentação especial das crianças da catequese, integrantes do projeto “Pastoral das Ovelhinhas de Jesus”, que promove inclusão e evangelização infantil.

Comidas típicas e bingo com prêmios