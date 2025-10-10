Governo de SP lança campanha 'Prevenir é sua melhor chance'

A primeira-dama de Araçatuba, Priscila Zanatta, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na quarta-feira (8), para participar do lançamento da campanha “Prevenir é sua melhor chance”, iniciativa liderada por Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo.

O evento reuniu mais de 100 representantes de municípios paulistas, promovendo mobilização conjunta em prol do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à valorização dos cuidados com a saúde da mulher.

Durante o lançamento, Cristiane Freitas incentivou que cada município desenvolva ações locais, ampliando o alcance da campanha por meio de atividades de conscientização e divulgação de serviços gratuitos de prevenção e apoio.