Governo de SP lança campanha 'Prevenir é sua melhor chance'

A primeira-dama de Araçatuba, Priscila Zanatta, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na quarta-feira (8), para participar do lançamento da campanha “Prevenir é sua melhor chance”, iniciativa liderada por Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo.
O evento reuniu mais de 100 representantes de municípios paulistas, promovendo mobilização conjunta em prol do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama e à valorização dos cuidados com a saúde da mulher.
Durante o lançamento, Cristiane Freitas incentivou que cada município desenvolva ações locais, ampliando o alcance da campanha por meio de atividades de conscientização e divulgação de serviços gratuitos de prevenção e apoio.
“Esta campanha, em parceria com os municípios, é sobre levar informação, cuidado e acolhimento a todas as mulheres. Juntos, queremos inspirar cada uma a olhar para si com atenção, contar com o apoio do Estado de São Paulo e lembrar que prevenir é, sempre, a melhor chance”, afirmou Cristiane Freitas.
Sobre a campanha
A iniciativa tem como objetivo orientar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de divulgar os serviços de apoio oferecidos pelo Estado.
Entre as ações previstas estão a realização de mamografias gratuitas, programas de prevenção e acolhimento de pacientes com câncer, fortalecendo a rede de cuidado em todo o território paulista.
