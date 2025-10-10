Foragido por roubo é preso em ônibus na Marechal Rondon

Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde dessa quinta-feira (9), durante uma ação da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizou a abordagem de um ônibus da empresa Guerino Seiscentos, que seguia de São José do Rio Preto com destino a Londrina (PR).

Durante a fiscalização, os policiais consultaram os dados de um passageiro que ocupava a poltrona 17 e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por crime de roubo.