Região de Araçatuba envelhece e perde população infantil

A cidade de Lavínia, na região administrativa de Araçatuba, apresenta um dos menores índices de nascimentos do Estado de São Paulo, com apenas 4,9% de crianças na população, segundo dados da Fundação Seade. Com 9.795 habitantes, apenas 7% estão na faixa etária de 10 a 14 anos, o que coloca o município na segunda posição regional entre as menores proporções de crianças — atrás de Balbinos (3,8%) e à frente de Pracinha (6%). Em 2000, quando Lavínia tinha 5.134 moradores, essa faixa etária representava 24% da população, evidenciando uma queda drástica na presença de crianças e adolescentes e confirmando o avanço do envelhecimento demográfico.
O cenário de Lavínia reflete uma tendência mais ampla observada em toda a região administrativa de Araçatuba, que registra, nas últimas duas décadas, uma expressiva redução na proporção de crianças e adolescentes. Segundo a Fundação Seade, a participação da população entre 0 e 14 anos caiu de aproximadamente 24% em 2000 para 16,7% em 2024, enquanto a idade média dos moradores subiu de 32 para 39 anos. Em Araçatuba, por exemplo, a fatia de crianças passou de 21% em 2000 para 15% em 2024, mesmo com o crescimento populacional de 179,8 mil para 201,8 mil habitantes.
No início dos anos 2000, as crianças de até 14 anos representavam cerca de 12,4% da população masculina e 12% da feminina, totalizando aproximadamente 24% da população regional, então estimada em 672,5 mil habitantes. Em 2024, esse índice caiu para 8,5% entre meninos e 8,2% entre meninas, somando 16,7% da população total, hoje de 776,3 mil moradores — uma queda de mais de sete pontos percentuais na presença infantil.
O retrato confirma o envelhecimento populacional. Em 2000, a idade média dos moradores da região de Araçatuba era de 32 anos; agora, em 2024, é de 39. O crescimento populacional foi modesto — de 672 mil para 776 mil habitantes, um aumento de cerca de 15% em 24 anos —, mas acompanhado por uma profunda mudança na estrutura etária: menos nascimentos e mais adultos e idosos vivendo por mais tempo.
Em Araçatuba, a tendência se repete. No ano 2000, 21% dos moradores tinham entre 0 e 14 anos; hoje, a faixa representa 15% da população. Apesar do aumento de habitantes, de 179,8 mil para 201,8 mil, o número proporcional de crianças diminuiu. A cidade também apresenta equilíbrio entre os sexos, mas mantém o predomínio feminino: eram 87,1 mil mulheres e 82 mil homens em 2000, contra 106 mil mulheres e 95,8 mil homens em 2024.
De acordo com estudo da Fundação Seade, o Estado passou de uma explosão de nascimentos entre 1950 e 1980 — quando a população com até 10 anos crescia rapidamente — para um cenário de desaceleração, em que as novas gerações diminuem de tamanho. Em 1991, havia 6,43 milhões de crianças com até 10 anos; em 2024, o número caiu para 5 milhões.
As transformações demográficas também revelam contrastes entre as regiões paulistas. No início dos anos 2000, municípios como Bom Sucesso de Itararé, Ribeirão Branco e Nova Campina tinham mais de 25% da população composta por crianças. Hoje, nenhum município do Estado ultrapassa 16%. Em 2024, os maiores índices foram observados em Bom Sucesso de Itararé (15,07%), Narandiba (15,1%) e Mombuca (15,8%). Na outra ponta, Lavínia — influenciada, em parte, pela presença de unidades prisionais — figura entre as menores participações infantis do Estado, com apenas 4,9%.
Especialistas em demografia apontam que a queda no número de nascimentos está ligada a fatores econômicos e sociais, como o adiamento da maternidade, o acesso ampliado a métodos contraceptivos e o alto custo de criação dos filhos. Soma-se a isso uma mudança cultural, marcada por famílias menores e concentradas em áreas urbanas.
A redução da natalidade e o envelhecimento populacional trazem novos desafios para o poder público. Segundo a pesquisadora Bernadete Waldvogel, da Fundação Seade, “esses dados são fundamentais para orientar políticas públicas, como campanhas de vacinação, planejamento de vagas em creches e escolas e ações voltadas à infância”.
O fenômeno regional reflete o que ocorre em todo o Estado. Entre 1991 e 2024, o número de crianças de até 10 anos caiu de 6,43 milhões para 5 milhões. Em 1960, elas representavam 27,4% dos paulistas; em 1980, 23,6%; e, agora, em 2024, apenas 11,5% — metade do que se observava há quatro décadas. O dado confirma o avanço do envelhecimento populacional, impulsionado pela queda da fecundidade e pelo aumento da expectativa de vida.
