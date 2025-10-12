Região de Araçatuba envelhece e perde população infantil

A cidade de Lavínia, na região administrativa de Araçatuba, apresenta um dos menores índices de nascimentos do Estado de São Paulo, com apenas 4,9% de crianças na população, segundo dados da Fundação Seade. Com 9.795 habitantes, apenas 7% estão na faixa etária de 10 a 14 anos, o que coloca o município na segunda posição regional entre as menores proporções de crianças — atrás de Balbinos (3,8%) e à frente de Pracinha (6%). Em 2000, quando Lavínia tinha 5.134 moradores, essa faixa etária representava 24% da população, evidenciando uma queda drástica na presença de crianças e adolescentes e confirmando o avanço do envelhecimento demográfico.

O cenário de Lavínia reflete uma tendência mais ampla observada em toda a região administrativa de Araçatuba, que registra, nas últimas duas décadas, uma expressiva redução na proporção de crianças e adolescentes. Segundo a Fundação Seade, a participação da população entre 0 e 14 anos caiu de aproximadamente 24% em 2000 para 16,7% em 2024, enquanto a idade média dos moradores subiu de 32 para 39 anos. Em Araçatuba, por exemplo, a fatia de crianças passou de 21% em 2000 para 15% em 2024, mesmo com o crescimento populacional de 179,8 mil para 201,8 mil habitantes.

No início dos anos 2000, as crianças de até 14 anos representavam cerca de 12,4% da população masculina e 12% da feminina, totalizando aproximadamente 24% da população regional, então estimada em 672,5 mil habitantes. Em 2024, esse índice caiu para 8,5% entre meninos e 8,2% entre meninas, somando 16,7% da população total, hoje de 776,3 mil moradores — uma queda de mais de sete pontos percentuais na presença infantil.