Picos de energia causam transtorno em Araçatuba e Birigui

Nos últimos 15 dias, moradores de Araçatuba e Birigui têm reclamado de interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica. Leitores da Folha da Região informaram que, entre o fim de setembro e o início de outubro, as quedas foram frequentes - a energia oscilava, causando desconforto e temor de danos em equipamentos elétricos.

Em Araçatuba, os relatos concentram-se na região central, com menções às praças Rui Barbosa e à rua Floriano Peixoto. Leitores também relataram picos de tensão que ocorreram principalmente no período da tarde, registrando variações abruptas na rede elétrica da cidade.

Em Birigui, Antonia Aparecida Paes, residente no bairro Jardim do Lago, contou que os apagões são frequentes especialmente durante as noites, num momento em que o calor torna o ambiente mais insuportável e com receio de que aparelhos eletrônicos sejam comprometidos.

Direitos do consumidor e orientações