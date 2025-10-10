Picos de energia causam transtorno em Araçatuba e Birigui

Nos últimos 15 dias, moradores de Araçatuba e Birigui têm reclamado de interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica. Leitores da Folha da Região informaram que, entre o fim de setembro e o início de outubro, as quedas foram frequentes - a energia oscilava, causando desconforto e temor de danos em equipamentos elétricos.
Em Araçatuba, os relatos concentram-se na região central, com menções às praças Rui Barbosa e à rua Floriano Peixoto. Leitores também relataram picos de tensão que ocorreram principalmente no período da tarde, registrando variações abruptas na rede elétrica da cidade.
Em Birigui, Antonia Aparecida Paes, residente no bairro Jardim do Lago, contou que os apagões são frequentes especialmente durante as noites, num momento em que o calor torna o ambiente mais insuportável e com receio de que aparelhos eletrônicos sejam comprometidos.
Direitos do consumidor e orientações
O Procon orienta que, diante da queima ou dano em aparelhos eletrônicos causados por quedas ou oscilações de energia, o consumidor tem direito à reparação.
As concessionárias de energia elétrica são responsáveis pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações, quedas de energia ou descargas elétricas.
De acordo com especialistas, existe um procedimento específico de ressarcimento, previsto na Resolução nº 100 da Aneel, que regulamenta o setor elétrico. O ideal é que o consumidor abra o pedido diretamente junto à concessionária, antes mesmo de recorrer ao Procon, para que a análise seja feita com maior agilidade.
A concessionária tem 10 dias para vistoriar o aparelho danificado (ou recolhê-lo para análise), prazo reduzido para um dia útil em casos de equipamentos utilizados para armazenamento de alimentos ou medicamentos.
Importante observar que concessionárias não podem indeferir pedidos apenas por falta de laudos ou orçamentos, responsabilidade que cabe à empresa provar eventual causação diversa.
Além disso, consumidores que tiveram perdas de alimentos ou medicamentos em razão da falta de energia podem solicitar ressarcimento, desde que apresentem fotos, notas fiscais e demais evidências.
A Folha da Região entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPFL Paulista para solicitar informações sobre as interrupções e picos de energia registrados recentemente, além de identificar as áreas mais afetadas e as ações adotadas pela companhia.
Em nota, a empresa informou que, para realizar uma apuração detalhada, é necessário que sejam indicados os endereços e períodos exatos das ocorrências mencionadas em Birigui e Araçatuba, já que bairros e ruas são atendidos por circuitos elétricos distintos.
