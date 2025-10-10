Operação Open Bar apreende bebidas irregulares em bares

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (9), uma operação em bares de Novo Horizonte, a cerca de 180 km de Araçatuba, para fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração. A ação, chamada Open Bar, teve apoio da Vigilância Sanitária e da Prefeitura, com foco em identificar e retirar de circulação produtos sem procedência.

Durante as inspeções, foram encontradas garrafas de vodca, gim e uísque sem nota fiscal, que foram apreendidas e descartadas pelas equipes sanitárias. Alguns estabelecimentos também foram autuados por estarem em funcionamento sem alvará regularizado. As operações irão continuar.

A iniciativa integra uma força-tarefa estadual criada pelo Governo de São Paulo para combater casos de intoxicação por metanol, após o aumento de ocorrências registradas no estado. O gabinete de crise, instalado em 30 de setembro, reúne as secretarias de Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, além da Desenvolvimento Econômico e Comunicação, com apoio das vigilâncias municipais.