Araçatuba realiza mutirão de exames para câncer do colo do útero

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promoverá neste sábado (11) um mutirão de coleta de exames preventivos (Papanicolau) para detectar precocemente o câncer do colo do útero. A ação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) urbanas, das 8h às 17h, e não será necessário agendamento prévio.
O exame é indicado para mulheres entre 25 e 64 anos. Para participar, é preciso apresentar cartão do SUS e CPF. As pacientes devem evitar relações sexuais três dias antes da coleta, não utilizar pomadas ginecológicas e não estar menstruadas no dia do exame.
O câncer do colo do útero é causado, na maioria dos casos, pela infecção persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil, atrás apenas dos de mama e colorretal. A doença costuma evoluir lentamente e pode ser curada quando diagnosticada precocemente. Os sintomas incluem sangramentos fora do período menstrual, dor pélvica e corrimento com odor forte.
A prevenção é considerada a principal aliada no combate à doença. O Ministério da Saúde e o INCA recomendam a vacinação contra o HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos, o uso de preservativos e a realização periódica do exame Papanicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero antes mesmo de se tornarem câncer. Quando a doença é descoberta no início, as chances de cura ultrapassam 90%.
