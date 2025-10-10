10 de outubro de 2025
SAÚDE DA MULHER

Araçatuba realiza mutirão de exames para câncer do colo do útero

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Atendimento será neste sábado (11), das 8h às 17h, em todas as UBSs urbanas, sem necessidade de agendamento
Atendimento será neste sábado (11), das 8h às 17h, em todas as UBSs urbanas, sem necessidade de agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promoverá neste sábado (11) um mutirão de coleta de exames preventivos (Papanicolau) para detectar precocemente o câncer do colo do útero. A ação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) urbanas, das 8h às 17h, e não será necessário agendamento prévio.

O exame é indicado para mulheres entre 25 e 64 anos. Para participar, é preciso apresentar cartão do SUS e CPF. As pacientes devem evitar relações sexuais três dias antes da coleta, não utilizar pomadas ginecológicas e não estar menstruadas no dia do exame.

O câncer do colo do útero é causado, na maioria dos casos, pela infecção persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil, atrás apenas dos de mama e colorretal. A doença costuma evoluir lentamente e pode ser curada quando diagnosticada precocemente. Os sintomas incluem sangramentos fora do período menstrual, dor pélvica e corrimento com odor forte.

A prevenção é considerada a principal aliada no combate à doença. O Ministério da Saúde e o INCA recomendam a vacinação contra o HPV para meninas e meninos de 9 a 14 anos, o uso de preservativos e a realização periódica do exame Papanicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero antes mesmo de se tornarem câncer. Quando a doença é descoberta no início, as chances de cura ultrapassam 90%.

