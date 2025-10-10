Câmara vota criação do Programa Bolsa Trabalho Municipal

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira, 13, às 19h, a 33ª Sessão Ordinária, com destaque para a votação de projeto, de autoria da vereadora Edna Flor (Cidadania), que institui o Programa Bolsa Trabalho Municipal. A proposta tem caráter socioassistencial e visa oferecer ocupação temporária, renda e capacitação profissional a pessoas desempregadas no município.

O programa prevê cem vagas e concede uma bolsa mensal de R$ 750, durante nove meses, além de cursos de qualificação e atividades educativas voltadas à cidadania e ao empreendedorismo. De acordo com o texto, as pessoas contempladas deverão cumprir jornadas de quatro horas diárias, sendo um dia da semana destinado à capacitação. O objetivo, segundo a autora, é criar oportunidades de reinserção no mercado de trabalho, com prioridade a mulheres vítimas de violência, mães chefes de família e pessoas desempregadas há mais tempo.

Outro projeto que deve movimentar a sessão é o projeto, de autoria da vereadora Sol do Autismo (PL), que trata da instalação obrigatória de sistemas de monitoramento audiovisual em salas de atendimento terapêutico de clínicas e centros conveniados que prestam serviços a crianças com deficiência. A proposta busca garantir mais transparência e segurança nesses atendimentos, prevenindo possíveis abusos e reforçando a proteção dos direitos da criança, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).