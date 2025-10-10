Motoboy em estado grave após ser atingido por ambulância; VÍDEO

Um motociclista de 27 anos, identificado pelas iniciais W.M., ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira (9) após um acidente de trânsito na região central de Birigui. A vítima, que trabalha como entregador, estava em serviço no momento da colisão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy seguia pela Rua João Galo, no sentido Centro/Bairro, quando, no cruzamento com a Rua Francisco Galindo de Castro, uma ambulância que presta serviços ao SAMU (192) teria avançado o sinal de pare e atingido violentamente a motocicleta. Com o impacto, o jovem foi arremessado e perdeu o capacete durante a queda.
A própria equipe da ambulância prestou os primeiros socorros. Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver uma profissional de enfermagem acionando apoio por telefone, enquanto o motorista retorna ao veículo para buscar a maca e auxiliar no resgate.
No momento do acidente chovia na região. A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia, e o motorista da ambulância passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.
O entregador foi levado inicialmente ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido ainda na noite de quinta-feira para a Santa Casa de Araçatuba, onde deveria passar por cirurgia.
Procurada pela reportagem, a diretoria da Organização Social de Saúde que administra o pronto-socorro enviou a seguinte nota:
“A gestão do Pronto-Socorro de Birigui lamenta o ocorrido e informou que está apurando as causas do acidente. Todos os procedimentos de emergência foram realizados, incluindo socorro imediato à vítima, que foi transferida para um serviço especializado devido à gravidade do trauma. Prestaremos todo o auxílio necessário e lamentamos profundamente o ocorrido”, diz o comunicado.
A reportagem segue acompanhando o caso junto à unidade hospitalar para trazer atualizações sobre o estado de saúde do motociclista.
