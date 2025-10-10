Motoboy em estado grave após ser atingido por ambulância; VÍDEO

Um motociclista de 27 anos, identificado pelas iniciais W.M., ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira (9) após um acidente de trânsito na região central de Birigui. A vítima, que trabalha como entregador, estava em serviço no momento da colisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy seguia pela Rua João Galo, no sentido Centro/Bairro, quando, no cruzamento com a Rua Francisco Galindo de Castro, uma ambulância que presta serviços ao SAMU (192) teria avançado o sinal de pare e atingido violentamente a motocicleta. Com o impacto, o jovem foi arremessado e perdeu o capacete durante a queda.

A própria equipe da ambulância prestou os primeiros socorros. Em vídeo obtido pela reportagem, é possível ver uma profissional de enfermagem acionando apoio por telefone, enquanto o motorista retorna ao veículo para buscar a maca e auxiliar no resgate.