09 de outubro de 2025
PREJUÍZO

Incêndio destrói trailer em Penápolis e família pede ajuda

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dono do Bruto’s Burguer sofreu queimaduras graves; trailer, única fonte de renda, foi completamente consumido pelas chamas
Uma mobilização solidária foi iniciada para ajudar a família de Roberto Francisco Júnior, de 47 anos, proprietário do trailer de lanches Bruto’s Burguer, destruído por um incêndio na noite do último domingo (5), na região central de Penápolis. O espaço, que era o sustento do casal, ficou totalmente comprometido, e agora familiares buscam apoio da comunidade para reconstruí-lo.

A iniciativa partiu de Daniel da Silva Francisco, filho de Júnior, que criou uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 35 mil, valor estimado para reconstruir o trailer e retomar as atividades. “O trailer era o único ganha-pão do meu pai e da minha mãe”, destacou Daniel, reforçando a importância de cada contribuição.

O incêndio

O fogo começou por volta das 21h30, na rua Dr. Ramalho Franco, em frente a uma farmácia, próximo ao cruzamento com a rua Expedicionário Diogo Garcia Martins. Segundo informações, o estouro do registro de gás teria iniciado o incêndio, que se espalhou rapidamente.

Na tentativa de conter as chamas, Júnior sofreu queimaduras em 40% do corpo, incluindo ferimentos de primeiro grau no rosto e de segundo grau nos braços e pernas. Ele foi socorrido e segue internado na Santa Casa de Penápolis, recebendo cuidados médicos intensivos. Outras duas pessoas estavam no trailer, mas conseguiram sair ilesas.

Mobilização

O fogo consumiu completamente a estrutura do trailer, restando apenas o chassi e ferragens. Equipamentos como geladeiras, chapas de inox e utensílios foram destruídos, inviabilizando o funcionamento do negócio.

Além da campanha online, a família também organiza rifas e ações comunitárias para complementar a arrecadação. “Cada ajuda faz diferença para que possamos recomeçar”, ressaltou Daniel.

