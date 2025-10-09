Incêndio destrói trailer em Penápolis e família pede ajuda

Uma mobilização solidária foi iniciada para ajudar a família de Roberto Francisco Júnior, de 47 anos, proprietário do trailer de lanches Bruto’s Burguer, destruído por um incêndio na noite do último domingo (5), na região central de Penápolis. O espaço, que era o sustento do casal, ficou totalmente comprometido, e agora familiares buscam apoio da comunidade para reconstruí-lo.

A iniciativa partiu de Daniel da Silva Francisco, filho de Júnior, que criou uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 35 mil, valor estimado para reconstruir o trailer e retomar as atividades. “O trailer era o único ganha-pão do meu pai e da minha mãe”, destacou Daniel, reforçando a importância de cada contribuição.

O incêndio

O fogo começou por volta das 21h30, na rua Dr. Ramalho Franco, em frente a uma farmácia, próximo ao cruzamento com a rua Expedicionário Diogo Garcia Martins. Segundo informações, o estouro do registro de gás teria iniciado o incêndio, que se espalhou rapidamente.