Carro é incendiado após acidente e suspeito foge

Um ato de vingança em plena luz do dia terminou em destruição nesta quarta-feira (8), em Birigui. Um automóvel foi incendiado após um acidente de trânsito, no bairro Jandaia III. De acordo com a Polícia Militar, as imagens de câmeras de segurança confirmam que o fogo foi provocado de forma intencional pelo condutor da motocicleta envolvido no acidente anterior.

O caso ocorreu por volta das 13h30, na Rua São José. Segundo o motorista, após uma colisão sem vítimas, ele estacionou o carro e retornou ao local para negociar com o motociclista, que havia deixado a cena. Ao voltar, encontrou um familiar do homem, que informou que ele já estava próximo do veículo. Poucos metros depois, o motorista viu fumaça saindo do carro e constatou que o automóvel estava em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e controlou o incêndio, que também atingiu uma árvore próxima. O veículo, no entanto, foi completamente destruído.