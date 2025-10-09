09 de outubro de 2025
COLOCOU FOGO

Carro é incendiado após acidente e suspeito foge

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Veículo após ser incendiado de forma criminosa
Um ato de vingança em plena luz do dia terminou em destruição nesta quarta-feira (8), em Birigui. Um automóvel foi incendiado após um acidente de trânsito, no bairro Jandaia III. De acordo com a Polícia Militar, as imagens de câmeras de segurança confirmam que o fogo foi provocado de forma intencional pelo condutor da motocicleta envolvido no acidente anterior.

O caso ocorreu por volta das 13h30, na Rua São José. Segundo o motorista, após uma colisão sem vítimas, ele estacionou o carro e retornou ao local para negociar com o motociclista, que havia deixado a cena. Ao voltar, encontrou um familiar do homem, que informou que ele já estava próximo do veículo. Poucos metros depois, o motorista viu fumaça saindo do carro e constatou que o automóvel estava em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e controlou o incêndio, que também atingiu uma árvore próxima. O veículo, no entanto, foi completamente destruído.

Imagens de segurança de uma residência mostraram o motociclista ateando fogo no carro antes de fugir.

A perícia técnica compareceu ao local e registrou a cena. A vítima foi orientada sobre as medidas legais e o caso será investigado pela Polícia Civil.

