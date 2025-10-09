Ladrão é preso em flagrante após furto a residência

Uma ação rápida e coordenada entre equipes de diferentes municípios resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de furtar uma residência na área central de Gabriel Monteiro. O crime ocorreu no início da tarde de quarta-feira (8), quando a vítima chegou em casa e surpreendeu o suspeito saindo do imóvel com objetos furtados.

Segundo informações policiais, o homem fugiu em um veículo prata em direção a Piacatu. De imediato, equipes iniciaram buscas com base nas características do carro e do suspeito, que já é conhecido por práticas criminosas na região. Imagens do sistema de monitoramento das cidades próximas ajudaram a traçar a rota de fuga, indicando que ele havia seguido em direção a Santópolis do Aguapeí.

Com apoio de patrulhas de municípios vizinhos, o veículo foi localizado em Clementina, onde o autor acabou sendo abordado. Durante as buscas, os objetos subtraídos entre eles um ferro de passar, cerca de 5 kg de carne, dois compressores de geladeira e um rádio portátil foram encontrados escondidos em uma área de pastagem.