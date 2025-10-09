Polícia desmonta refinaria de drogas com câmeras e drones

Uma operação policial realizada na madrugada desta quinta-feira (9) desmantelou um ponto de refino e distribuição de drogas no Jardim do Trevo, em Birigui. O imóvel era monitorado com câmeras e até drones, numa estrutura sofisticada para vigiar a movimentação policial.
Durante patrulhamento, policiais abordaram dois homens em uma motocicleta, encontrando com o passageiro 15 porções de cocaína embaladas para venda. Ao tentar confirmar o endereço do suspeito, os agentes chegaram a uma residência na rua Olívio Alves Landin, onde flagraram uma mulher manipulando substância semelhante à cocaína.
No interior do imóvel, foram apreendidos cerca de 1,2 kg de maconha, 0,5 kg de cocaína, 283 pinos prontos para venda e outros 553 vazios, além de balança de precisão, máquina de cartão, peneiras, bandejas, facas, um drone e câmeras de vigilância. Também foi encontrado dinheiro em espécie.
Três pessoas - dois homens e uma mulher - foram detidas e levadas à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos.
