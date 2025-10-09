Procurado por estupro de vulnerável é capturado em Coroados

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na noite de quarta-feira (8), policiais militares de Coroados, com apoio da equipe do Comando de Força Patrulha, localizaram e prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável.
A ação ocorreu por volta das 21h10, na rua João Rugoni, no bairro Vila Seca. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre um mandado de prisão ativo contra o homem, expedido pela Justiça.
Enquanto realizavam rondas pela região, os policiais visualizaram um indivíduo com características semelhantes às do procurado. Após a abordagem, a identidade foi confirmada via Copom, constatando-se a ordem judicial em aberto.
O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado ao Plantão Policial de Birigui. O delegado de plantão ratificou a prisão, deixando o suspeito à disposição da Justiça.
Segundo a PM, não houve resistência durante a ação, dispensando o uso de algemas.
