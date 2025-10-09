09 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PROCURADO

Procurado por estupro de vulnerável é capturado em Coroados

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi localizado durante patrulhamento na Vila Seca; havia mandado de prisão expedido pela Justiça
Homem foi localizado durante patrulhamento na Vila Seca; havia mandado de prisão expedido pela Justiça

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na noite de quarta-feira (8), policiais militares de Coroados, com apoio da equipe do Comando de Força Patrulha, localizaram e prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação ocorreu por volta das 21h10, na rua João Rugoni, no bairro Vila Seca. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre um mandado de prisão ativo contra o homem, expedido pela Justiça.

Enquanto realizavam rondas pela região, os policiais visualizaram um indivíduo com características semelhantes às do procurado. Após a abordagem, a identidade foi confirmada via Copom, constatando-se a ordem judicial em aberto.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado ao Plantão Policial de Birigui. O delegado de plantão ratificou a prisão, deixando o suspeito à disposição da Justiça.

Segundo a PM, não houve resistência durante a ação, dispensando o uso de algemas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários