Procurado por estupro de vulnerável é capturado em Coroados

Durante patrulhamento preventivo e ostensivo na noite de quarta-feira (8), policiais militares de Coroados, com apoio da equipe do Comando de Força Patrulha, localizaram e prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação ocorreu por volta das 21h10, na rua João Rugoni, no bairro Vila Seca. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre um mandado de prisão ativo contra o homem, expedido pela Justiça.

Enquanto realizavam rondas pela região, os policiais visualizaram um indivíduo com características semelhantes às do procurado. Após a abordagem, a identidade foi confirmada via Copom, constatando-se a ordem judicial em aberto.