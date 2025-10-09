09 de outubro de 2025
TENTOU FUGIR

Suspeito de furto é preso após perseguição em Clementina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Homem tentou fugir de policiais, roubou bicicleta e foi encontrado escondido em um terreno baldio
Homem tentou fugir de policiais, roubou bicicleta e foi encontrado escondido em um terreno baldio

A Polícia Militar prendeu em Clementina, na tarde de quarta-feira (8), um homem acusado de envolvimento em um furto ocorrido no município vizinho de Gabriel Monteiro. As equipes foram acionadas após o crime e, com apoio das câmeras de monitoramento, conseguiram identificar o veículo utilizado na ação, iniciando buscas pela região.

Durante o patrulhamento, o suspeito foi avistado no bairro Planalto. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou escapar, tomou uma bicicleta e se escondeu em um terreno baldio. Após um breve acompanhamento, os militares conseguiram detê-lo.

O carro usado no furto foi localizado mais tarde em uma estrada rural, ainda com os objetos subtraídos. O indivíduo foi levado ao Distrito Policial de Clementina, onde permaneceu à disposição da Justiça.

