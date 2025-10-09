Caminho da Capacitação leva cursos gratuitos à região

O programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para um novo ciclo de cursos gratuitos de qualificação profissional em 12 municípios da região de Araçatuba. As aulas serão realizadas de 20 a 31 de outubro, em carretas móveis adaptadas como salas de aula, estacionadas em locais centrais de cada cidade.
Essa é a primeira vez que o programa chega à região, oferecendo cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia, moda e confecção, mecânica de motos e cuidados com animais de estimação.
Municípios atendidos e cursos disponíveis:
- Araçatuba: Banho e Tosa (manhã, tarde e noite); Criação de Jogos e Aplicativos Digitais – iniciante e intermediário.
- Bento de Abreu: Manicure e Pedicure; Maquiagem e Penteado para festas.
- Bilac: Maquiagem; Assistente de Cabeleireiro; Design de Sobrancelhas.
- Birigui: Soldagem; Panificação & Açougue (manhã, tarde e noite).
- Gabriel Monteiro: Corte e Costura; Customização de roupas.
- Guaraçaí e Guararapes: Banho e Tosa para portes pequeno e médio.
- Lavínia: Corte e Costura; Ajudante de Confecção; Customização.
- Mirandópolis: Manutenção de Motos; Panificação & Açougue.
- Piacatu: Auxiliar de Cozinha; Gastronomia com aproveitamento integral de alimentos.
- Rubiácea: Panificação; Fabricação de Pizzas.
- Valparaíso: Corte e Costura; Customização; Modelagem Industrial.
Podem se inscrever pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. A idade mínima é de 18 anos, com exceções permitidas a partir de 16 anos.
As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas no site www.cursofussp.sp.gov.br.
O Caminho da Capacitação integra o programa Superação SP, do Governo do Estado, que pretende retirar mais de 100 mil famílias da pobreza até 2026. Todas as formações são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, com certificação reconhecida.
