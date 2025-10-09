Caminho da Capacitação leva cursos gratuitos à região

O programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para um novo ciclo de cursos gratuitos de qualificação profissional em 12 municípios da região de Araçatuba. As aulas serão realizadas de 20 a 31 de outubro, em carretas móveis adaptadas como salas de aula, estacionadas em locais centrais de cada cidade.

Essa é a primeira vez que o programa chega à região, oferecendo cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia, moda e confecção, mecânica de motos e cuidados com animais de estimação.

Municípios atendidos e cursos disponíveis: