Acusada de atirar em bar enfrenta júri popular nesta quinta

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, o julgamento de Ana Paula da Silva Pinto, denunciada pelo Ministério Público por duas tentativas de homicídio qualificado. O júri popular será presidido pelo juiz Henrique de Castilho Jacinto, com a acusação a cargo do promotor Adelmo Pinho. A sessão é aberta ao público.

Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 14h40, a acusada foi ao Bar da Cris, no bairro Morada dos Nobres, consumiu bebidas alcoólicas e discutiu com Marcos Henrique Isac por causa do volume do som. Após o desentendimento, Marcos informou que não venderia mais nada a ela.

Ana Paula deixou o local e retornou pouco tempo depois, trazendo uma pistola calibre 9 mm escondida na cintura. Pediu uma cerveja, foi ao banheiro e, ao sair, sacou a arma e efetuou vários disparos contra Marcos, atingindo-o nas costas, braço, perna e de raspão na cabeça.