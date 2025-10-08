Acusada de atirar em bar enfrenta júri popular nesta quinta

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, o julgamento de Ana Paula da Silva Pinto, denunciada pelo Ministério Público por duas tentativas de homicídio qualificado. O júri popular será presidido pelo juiz Henrique de Castilho Jacinto, com a acusação a cargo do promotor Adelmo Pinho. A sessão é aberta ao público.
Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 14h40, a acusada foi ao Bar da Cris, no bairro Morada dos Nobres, consumiu bebidas alcoólicas e discutiu com Marcos Henrique Isac por causa do volume do som. Após o desentendimento, Marcos informou que não venderia mais nada a ela.
Ana Paula deixou o local e retornou pouco tempo depois, trazendo uma pistola calibre 9 mm escondida na cintura. Pediu uma cerveja, foi ao banheiro e, ao sair, sacou a arma e efetuou vários disparos contra Marcos, atingindo-o nas costas, braço, perna e de raspão na cabeça.
Um dos tiros também atingiu Rogério Donizete de Lemos, que estava próximo, baleado na perna. A ação ocorreu dentro do bar, com várias pessoas presentes, circunstância que levou o Ministério Público a destacar o uso de “meio que resultou perigo comum” e “recurso que dificultou a defesa das vítimas” como qualificadoras.
De acordo com a denúncia, testemunhas conseguiram imobilizar e desarmar a acusada, evitando que os disparos resultassem em mortes. Marcos foi levado em estado grave à Santa Casa de Araçatuba, enquanto Rogério também recebeu atendimento médico.
A ré foi denunciada com base no artigo 121, §2º, incisos III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, do Código Penal, e permanece presa preventivamente.
