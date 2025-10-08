Virada no tempo traz alívio após dias de calor em Araçatuba

A quarta-feira (8) terminou com um respiro térmico bem-vindo na região de Araçatuba e Birigui. Após vários dias de calor intenso, a chegada da noite trouxe temperaturas mais amenas e sensação de alívio para quem enfrentou as altas marcas nos termômetros ao longo da semana.

Durante o dia, os termômetros chegaram à casa dos 31 ºC, mantendo o padrão de calor forte que tem marcado o início de outubro. No fim da tarde, os ventos se tornaram mais constantes e a temperatura começou a cair gradualmente, trazendo uma mudança perceptível no clima local. Por volta das 18h, o céu apresentava nebulosidade variável e sensação térmica mais confortável, prenunciando uma noite menos abafada.

Nos últimos dias, tanto Araçatuba quanto Birigui enfrentaram tardes escaldantes, com máximas entre 35 ºC e 39 ºC e baixa umidade do ar — cenário típico de início de primavera no Noroeste paulista. A combinação de sol forte, ar seco e ausência de chuvas significativas intensificou a sensação térmica e exigiu cuidados extras com hidratação e exposição solar.