Briga entre alunos termina com adolescente ferido em Coroados

Uma briga entre dois alunos na Escola Estadual José Maria dos Reis, em Coroados, terminou com um adolescente ferido e caso registrado na polícia, nesta terça-feira (7). Segundo informações apuradas pela reportagem, os motivos que levaram ao conflito ainda não foram esclarecidos.
Durante a confusão, um dos estudantes que é aluno da educação especial foi atingido com vários socos no rosto, necessitando atendimento médico. Ele foi levado para a unidade de saúde e recebeu alta no mesmo dia.
Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio da Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui, repudiou qualquer tipo de violência dentro ou fora da escola. A direção informou que a equipe gestora agiu rapidamente para conter a situação, acionando os responsáveis legais dos envolvidos e o Conselho Tutelar.
O episódio foi registrado na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). A equipe regional do programa realizará ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz no ambiente escolar.
Essa não é a primeira vez que casos de violência na escola acabam sendo encaminhados à polícia.
