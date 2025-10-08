08 de outubro de 2025
Briga entre alunos termina com adolescente ferido em Coroados

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Escola Estadual José Maria dos Reis em Coroados
Escola Estadual José Maria dos Reis em Coroados

Uma briga entre dois alunos na Escola Estadual José Maria dos Reis, em Coroados, terminou com um adolescente ferido e caso registrado na polícia, nesta terça-feira (7). Segundo informações apuradas pela reportagem, os motivos que levaram ao conflito ainda não foram esclarecidos.

Durante a confusão, um dos estudantes que é aluno da educação especial foi atingido com vários socos no rosto, necessitando atendimento médico. Ele foi levado para a unidade de saúde e recebeu alta no mesmo dia.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio da Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui, repudiou qualquer tipo de violência dentro ou fora da escola. A direção informou que a equipe gestora agiu rapidamente para conter a situação, acionando os responsáveis legais dos envolvidos e o Conselho Tutelar.

O episódio foi registrado na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). A equipe regional do programa realizará ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz no ambiente escolar.
Essa não é a primeira vez que casos de violência na escola acabam sendo encaminhados à polícia.

