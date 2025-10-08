Briga entre alunos termina com adolescente ferido em Coroados

Uma briga entre dois alunos na Escola Estadual José Maria dos Reis, em Coroados, terminou com um adolescente ferido e caso registrado na polícia, nesta terça-feira (7). Segundo informações apuradas pela reportagem, os motivos que levaram ao conflito ainda não foram esclarecidos.

Durante a confusão, um dos estudantes que é aluno da educação especial foi atingido com vários socos no rosto, necessitando atendimento médico. Ele foi levado para a unidade de saúde e recebeu alta no mesmo dia.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por meio da Unidade Regional de Ensino (URE) de Birigui, repudiou qualquer tipo de violência dentro ou fora da escola. A direção informou que a equipe gestora agiu rapidamente para conter a situação, acionando os responsáveis legais dos envolvidos e o Conselho Tutelar.