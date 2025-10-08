Código de Ética gera embate acalorado entre vereadores em Birigui

A sessão da Câmara Municipal de Birigui foi marcada por intensos debates em torno do Projeto de Resolução que consolida o novo Código de Ética e Decoro Parlamentar. A proposta, assinada pelo presidente da Casa, Reginaldo Fernando Pereira (PL), e pelos vereadores Everaldo Roque Santelli (MDB), José Avanço (MDB) e Edson de Almeida (PSD), estabelece princípios éticos, deveres fundamentais e condutas passíveis de punição para os parlamentares, além de atualizar o rito processual disciplinar conforme orientações do Ministério Público.

Durante o uso da palavra livre, o vereador José Fermino Grosso (PP) foi enfático ao criticar a iniciativa. “Gente, eu como vereador de 2005 a 2008; 2008 a 2012; 2012 a 2016; 2016 a 2020 — eu, presidente, olhando para essa mesa, não posso ficar calado. Eu acho que esse projeto que vocês fizeram aqui é para engessar o vereador. Então, se quiser fazer um projeto, eu assino com vocês, nós renunciamos, saímos fora, fecha aqui e aluga isso daqui para uma igreja, fica mais bonito”, disparou.

O parlamentar prosseguiu, afirmando que a proposta limita a liberdade dos vereadores: “Vereador não pode falar sobre roubo, naquela cozinha piloto eles não querem que fique falando. Vereador que tiver cargo na prefeitura perde o mandato também, vereador que indicou cargo na prefeitura perde o mandato também. É uma vergonha a mesa fazer um projeto desse. Não vai passar. Precisa de dez votos e eu já tenho as dez pessoas para não passar o projeto. Retira esse projeto da ordem do dia, que não vai passar e vai dar pauleira. Estou pedindo por favor. Aqui é uma casa de leis, aqui não é igreja, aqui não reza missa, não faz culto, aqui é uma casa para falar sobre a nossa cidade.”