Código de Ética gera embate acalorado entre vereadores em Birigui

A sessão da Câmara Municipal de Birigui foi marcada por intensos debates em torno do Projeto de Resolução que consolida o novo Código de Ética e Decoro Parlamentar. A proposta, assinada pelo presidente da Casa, Reginaldo Fernando Pereira (PL), e pelos vereadores Everaldo Roque Santelli (MDB), José Avanço (MDB) e Edson de Almeida (PSD), estabelece princípios éticos, deveres fundamentais e condutas passíveis de punição para os parlamentares, além de atualizar o rito processual disciplinar conforme orientações do Ministério Público.
Durante o uso da palavra livre, o vereador José Fermino Grosso (PP) foi enfático ao criticar a iniciativa. “Gente, eu como vereador de 2005 a 2008; 2008 a 2012; 2012 a 2016; 2016 a 2020 — eu, presidente, olhando para essa mesa, não posso ficar calado. Eu acho que esse projeto que vocês fizeram aqui é para engessar o vereador. Então, se quiser fazer um projeto, eu assino com vocês, nós renunciamos, saímos fora, fecha aqui e aluga isso daqui para uma igreja, fica mais bonito”, disparou.
O parlamentar prosseguiu, afirmando que a proposta limita a liberdade dos vereadores: “Vereador não pode falar sobre roubo, naquela cozinha piloto eles não querem que fique falando. Vereador que tiver cargo na prefeitura perde o mandato também, vereador que indicou cargo na prefeitura perde o mandato também. É uma vergonha a mesa fazer um projeto desse. Não vai passar. Precisa de dez votos e eu já tenho as dez pessoas para não passar o projeto. Retira esse projeto da ordem do dia, que não vai passar e vai dar pauleira. Estou pedindo por favor. Aqui é uma casa de leis, aqui não é igreja, aqui não reza missa, não faz culto, aqui é uma casa para falar sobre a nossa cidade.”
As declarações geraram reação imediata no plenário. O vereador Pastor Davi (PRD) pediu a palavra pela ordem: “Respeito o colega, vejo a indignação, mas está falando da igreja de forma pejorativa. A ofensa à igreja é desnecessária.”
Diante da polêmica, o presidente da Câmara, Pastor Reginaldo, reforçou a legalidade e a necessidade da medida. “Enquanto eu estiver aqui eu tenho uma meta, um alvo, um propósito. Nossa meta é resolver o Regimento e a Lei Orgânica do município — é uma concha de retalhos. O Código de Ética e de Decoro nós estamos mexendo não porque eu quero mexer, mas porque fomos notificados pelo Ministério Público sobre uma denúncia. Inclusive, eu nem cito as denúncias quando chegam aqui, nem o pessoal que trabalha comigo fica sabendo. Eu engaveto e falo com as partes. Trabalho com ética e transparência. A imprensa fica cutucando, pedindo informação. Não passamos informações referentes a questões internas dos vereadores. Se alguém passa, não é esta presidência”, declarou.
O novo Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pelo projeto, define desde deveres básicos — como respeito ao patrimônio público, assiduidade e conduta ética — até penalidades que vão de censura escrita à perda de mandato, conforme a gravidade da infração. O texto também estrutura o funcionamento do Conselho Disciplinar de Ética, responsável por receber denúncias, instaurar processos e emitir pareceres.
A proposta ainda precisa ser votada em plenário e requer quórum qualificado para aprovação, o que promete novos embates nas próximas sessões legislativas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.