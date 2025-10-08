Motorista é multado após câmeras flagrarem descarte irregular

Um motorista foi autuado por jogar entulho de forma indevida no Ecoponto da avenida dos Fundadores, em Araçatuba. A ação irregular, registrada por câmeras de monitoramento instaladas no local, ocorreu na manhã de terça-feira (7).

O infrator, que conduzia uma caminhonete Fiat Strada de cor prata, foi identificado pela equipe de fiscalização ambiental e recebeu multa de R$ 474,10, conforme previsto no artigo 17 do Código de Defesa Ambiental do município (Lei nº 2.373/1982).

A operação foi conduzida pelo Serviço de Fiscalização e Controle da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito.