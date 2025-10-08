Exames descartam intoxicação por metanol em paciente internada

A Santa Casa de Araçatuba informou, por meio de nota, que o exame realizado pelo Laboratório da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, descartou a suspeita de intoxicação por metanol em uma paciente internada em estado grave.

O material foi encaminhado para análise logo após a internação, ocorrida há seis dias, e o resultado, recebido na noite de terça-feira (7), apontou resultado negativo para a presença do composto químico, eliminando a hipótese de intoxicação exógena.

Segundo a instituição, a suspeita inicial havia sido levantada com base em alterações laboratoriais e metabólicas compatíveis com o protocolo do Ministério da Saúde para possíveis casos de intoxicação por metanol.