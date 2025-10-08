Exames descartam intoxicação por metanol em paciente internada

A Santa Casa de Araçatuba informou, por meio de nota, que o exame realizado pelo Laboratório da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, descartou a suspeita de intoxicação por metanol em uma paciente internada em estado grave.
O material foi encaminhado para análise logo após a internação, ocorrida há seis dias, e o resultado, recebido na noite de terça-feira (7), apontou resultado negativo para a presença do composto químico, eliminando a hipótese de intoxicação exógena.
Segundo a instituição, a suspeita inicial havia sido levantada com base em alterações laboratoriais e metabólicas compatíveis com o protocolo do Ministério da Saúde para possíveis casos de intoxicação por metanol.
A paciente continua internada em unidade de terapia intensiva, recebendo suporte ventilatório e acompanhamento contínuo de equipes das áreas de Medicina Intensiva, Clínica Médica, Neurologia e Nefrologia.
O caso segue em avaliação médica, com suporte multiprofissional e tratamento intensivo para estabilização do quadro clínico.
A notificação à Vigilância Sanitária Municipal foi feita assim que houve suspeita de intoxicação, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê comunicação imediata de casos suspeitos aos sistemas municipal, estadual e federal.
O metanol é uma substância tóxica usada em processos industriais e pode causar graves danos à saúde quando ingerido, como perda de visão, falência renal e até morte. Casos suspeitos são considerados Eventos de Saúde Pública e exigem resposta imediata das autoridades.
