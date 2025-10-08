Araçatuba inicia campanha de multivacinação infantil e juvenil

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba deu início à Campanha Nacional de Multivacinação, voltada à atualização das vacinas de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A mobilização segue até o final do mês em todas as unidades de saúde do município.
De acordo com a diretora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Priscila Cestaro, a ação segue orientação do Ministério da Saúde e tem como foco aplicar doses que estejam em atraso ou faltando nas carteirinhas de vacinação. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis durante o período da campanha.
Vacinas disponíveis
Podem ser atualizadas as vacinas que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe, febre amarela, HPV e dengue.
Também segue em andamento a vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos contra o HPV, destinada a quem ainda não recebeu nenhuma dose. Essa estratégia de “resgate” começou em setembro e deve contemplar cerca de 6,7 mil jovens até dezembro.
Locais e horários
As doses estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Três delas - Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2 - atendem até 22h. Aos finais de semana, a vacinação ocorre nas UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2, das 8h às 17h.
Para receber o imunizante, é necessário que crianças e adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsáveis, com a carteirinha de vacinação em mãos para conferência.
Dia D de vacinação
O Dia D da campanha será realizado no sábado, 18 de outubro, quando todas as salas de vacinas das unidades de saúde de Araçatuba estarão abertas em horário especial, das 8h às 17h.
