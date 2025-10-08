Araçatuba inicia campanha de multivacinação infantil e juvenil

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba deu início à Campanha Nacional de Multivacinação, voltada à atualização das vacinas de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A mobilização segue até o final do mês em todas as unidades de saúde do município.

De acordo com a diretora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Priscila Cestaro, a ação segue orientação do Ministério da Saúde e tem como foco aplicar doses que estejam em atraso ou faltando nas carteirinhas de vacinação. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis durante o período da campanha.

Vacinas disponíveis

Podem ser atualizadas as vacinas que protegem contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe, febre amarela, HPV e dengue.