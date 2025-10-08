Câmara aprova lei para retirada de veículos abandonados

Com 13 votos favoráveis, foi aprovado nesta segunda-feira (6) o projeto de lei que cria a política municipal de identificação e remoção de veículos abandonados em vias públicas do município. A iniciativa é do vereador Fernando Fabris (PL).
Na justificativa do projeto, o autor ponderou que o Município já conta com regra sobre o assunto no Código de Posturas, proibindo estacionamento de veículos com sinais de falta de conservação e com características evidentes de abandono por mais de 10 dias seguidos nas vias. Contudo, a regra não estabelece procedimentos administrativos para identificar, notificar e remover, o que será possível com a aprovação dessa proposta.
A proposta, segue agora para sanção do prefeito Lucas Zanatta (PL). O texto define que um veículo será considerado abandonado quando permanecer estacionado no mesmo local por mais de 10 dias consecutivos, apresentando sinais como ausência de placas, pneus murchos, ferrugem, sujeira excessiva ou avarias.
Nos casos em que houver risco à segurança ou à saúde pública, o abandono poderá ser caracterizado em até 48 horas, principalmente para carcaças ou veículos sem partes essenciais.
A proposta também se baseia em normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, classificando veículos abandonados como resíduos potencialmente perigosos.
