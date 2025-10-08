Criança de 3 anos deixa escola e é achada na rua em Rubiácea

Uma criança de apenas 3 anos deixou sozinha o prédio da Escola Municipal Aline Mara dos Santos, em Rubiácea (SP), na tarde de segunda-feira (6), e foi encontrada por um homem em uma rua próxima à unidade escolar.
De acordo com matéria divulgada pela TV TEM, o morador que encontrou o menino afirmou ser advogado e residente em Guararapes, e que estava na cidade visitando a namorada. Ele disse que viu a criança sentada no chão, chorando e usando o uniforme da escola, o que o levou a parar e conversar com o aluno.
O homem então colocou o garoto no carro e, com a ajuda do próprio menino, conseguiu chegar até a residência da família. A mãe relatou que havia deixado o filho na escola por volta das 13h e, às 15h45, foi surpreendida com o retorno inesperado da criança trazida pelo desconhecido.
A Prefeitura de Rubiácea informou, em nota, que o episódio foi “pontual e isolado”, ocorrido no momento em que um prestador de serviços autorizado descarregava mercadorias na escola.
Um termo de declaração foi registrado na Polícia Civil, que agora investiga as circunstâncias da fuga e possíveis falhas de vigilância.
