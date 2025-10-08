08 de outubro de 2025
Ano letivo de 2026 começa em 2 de fevereiro nas escolas da região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou o calendário oficial do ano letivo de 2026 para as escolas estaduais da região de Araçatuba. As aulas nas escolas estaduais terão início no dia 2 de fevereiro e o encerramento do período escolar está previsto para 18 de dezembro.

De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de setembro, o primeiro semestre se encerra em 6 de julho. Logo após, os estudantes entram em recesso de 7 a 23 de julho, retornando às atividades no dia 24 de julho, para o início do segundo semestre.

A rede estadual deve manter o mínimo de 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Em caso de suspensão de aulas por motivos excepcionais, as escolas poderão utilizar sábados, recesso ou férias para repor os dias letivos, desde que a decisão seja validada pelo conselho escolar e pela diretoria de ensino.

Na região de Araçatuba, Andradina e Birigui, o calendário já começa a ser ajustado pelas unidades escolares, que terão autonomia para organizar eventuais reposições conforme a realidade local.

