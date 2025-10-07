Adolescente é flagrado com armas e munições em Andradina

Um adolescente foi detido pela Força Tática na noite de domingo, 5, em Andradina, após ser encontrado com uma arma e munições. A abordagem ocorreu na avenida Guanabara, quando os policiais suspeitaram do condutor de um veículo VW Saveiro que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Durante a vistoria, foram localizadas no interior do automóvel uma réplica de arma de fogo e quatro munições de calibre .28. O jovem, questionado pelos militares, afirmou ser o dono do material e revelou que em sua residência havia outros objetos semelhantes.

A equipe se dirigiu até o local indicado, onde apreendeu uma arma calibre .22, outra réplica de arma de fogo e diversas munições de calibres variados.