07 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FLAGRANTE

Adolescente é flagrado com armas e munições em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Armas e munições apreendidas com menor
Armas e munições apreendidas com menor

Um adolescente foi detido pela Força Tática na noite de domingo, 5, em Andradina, após ser encontrado com uma arma e munições. A abordagem ocorreu na avenida Guanabara, quando os policiais suspeitaram do condutor de um veículo VW Saveiro que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura.

Durante a vistoria, foram localizadas no interior do automóvel uma réplica de arma de fogo e quatro munições de calibre .28. O jovem, questionado pelos militares, afirmou ser o dono do material e revelou que em sua residência havia outros objetos semelhantes.

A equipe se dirigiu até o local indicado, onde apreendeu uma arma calibre .22, outra réplica de arma de fogo e diversas munições de calibres variados.

O adolescente foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Andradina, onde o caso foi registrado. Após ser ouvido, ele foi liberado a um responsável legal, conforme determina o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários