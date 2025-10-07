Famílias têm até 30 de outubro para reformar túmulos em Araçatuba

Familiares que pretendem realizar reformas ou melhorias em túmulos nos cemitérios municipais de Araçatuba devem concluir os trabalhos até o dia 30 de outubro. A medida é válida tanto para o Cemitério da Saudade, quanto para o Recanto de Paz, locais que recebem grande movimentação de visitantes durante o feriado de Finados, em 2 de novembro.

O objetivo do prazo é garantir que os espaços estejam limpos e organizados antes das homenagens, permitindo a retirada de entulhos e materiais de construção. Após o dia 30, as intervenções ficarão suspensas, sendo retomadas apenas a partir de 3 de novembro, quando o fluxo de pessoas diminui.

Para atividades simples, como lavagem e pequenos retoques, o limite foi estendido até o dia 1º de novembro, véspera do feriado. Segundo a Administração Municipal, a organização antecipada evita congestionamentos e assegura mais conforto e segurança aos visitantes.