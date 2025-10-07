Famílias têm até 30 de outubro para reformar túmulos em Araçatuba

Familiares que pretendem realizar reformas ou melhorias em túmulos nos cemitérios municipais de Araçatuba devem concluir os trabalhos até o dia 30 de outubro. A medida é válida tanto para o Cemitério da Saudade, quanto para o Recanto de Paz, locais que recebem grande movimentação de visitantes durante o feriado de Finados, em 2 de novembro.
O objetivo do prazo é garantir que os espaços estejam limpos e organizados antes das homenagens, permitindo a retirada de entulhos e materiais de construção. Após o dia 30, as intervenções ficarão suspensas, sendo retomadas apenas a partir de 3 de novembro, quando o fluxo de pessoas diminui.
Para atividades simples, como lavagem e pequenos retoques, o limite foi estendido até o dia 1º de novembro, véspera do feriado. Segundo a Administração Municipal, a organização antecipada evita congestionamentos e assegura mais conforto e segurança aos visitantes.
A Prefeitura também vem realizando trabalhos de manutenção nos dois cemitérios, incluindo pintura, reparos e limpeza geral. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem pelos locais no Dia de Finados, quando o atendimento será feito em horário especial, das 6h às 18h.
Recentemente, o Cemitério Recanto de Paz recebeu pavimentação completa nas ruas e calçadas. O investimento, de mais de R$ 1 milhão, trouxe melhorias na segurança, acessibilidade e organização, facilitando o acesso dos visitantes.
