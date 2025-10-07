Frente fria traz risco de temporais, ventos e granizo no interior

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de mau tempo nesta segunda-feira, 6, devido à chegada de uma frente fria que deve provocar chuvas fortes, rajadas de vento, queda de raios e granizo em pontos isolados entre terça-feira, 7, e sexta-feira, 10.
As regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos devem registrar acumulados moderados de chuva, com maior intensidade prevista para quinta, 9, e sexta, 10.
De acordo com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, em Araçatuba, as pancadas devem se estender de sexta-feira, 10, até segunda-feira, 13. As temperaturas máximas, que atualmente chegam aos 40°C, devem cair nos próximos dias, enquanto a umidade relativa do ar deve subir, alcançando índices próximos de 39%.
O maior volume de precipitação está previsto para o período entre domingo e segunda-feira, quando o acumulado pode chegar a 10 milímetros, contribuindo para aliviar o tempo seco que predomina na região.
