Frente fria traz risco de temporais, ventos e granizo no interior

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de mau tempo nesta segunda-feira, 6, devido à chegada de uma frente fria que deve provocar chuvas fortes, rajadas de vento, queda de raios e granizo em pontos isolados entre terça-feira, 7, e sexta-feira, 10.

As regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos devem registrar acumulados moderados de chuva, com maior intensidade prevista para quinta, 9, e sexta, 10.

De acordo com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, em Araçatuba, as pancadas devem se estender de sexta-feira, 10, até segunda-feira, 13. As temperaturas máximas, que atualmente chegam aos 40°C, devem cair nos próximos dias, enquanto a umidade relativa do ar deve subir, alcançando índices próximos de 39%.