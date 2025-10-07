Pais autorizam doação de órgãos de menina morta em acidente

Uma menina de 8 anos teve os órgãos doados após em um grave acidente na Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá. A tragédia ocorreu na madrugada de 27 de setembro, quando o carro onde ela estava foi atingido na traseira por uma caminhonete e acabou colidindo com um caminhão que seguia à frente.

A criança, identificada como Betina Gomes Manzali, foi socorrida em estado crítico e levada à Santa Casa de Araçatuba, onde recebeu atendimento intensivo. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela teve morte cerebral confirmada no sábado, 4, em razão de um traumatismo craniano.

No domingo, 5, a família de Betina autorizou a doação de seus órgãos, em um gesto de solidariedade que mobilizou equipes do Hospital de Base de São José do Rio Preto e de um hospital da capital paulista. O procedimento de captação foi realizado na própria Santa Casa de Araçatuba.