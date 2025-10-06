Jovem morre após choque elétrico e queda de andaime em Araçatuba

Um acidente de trabalho tirou a vida de Vinicius Salles, de 22 anos, na manhã desta segunda-feira (6), em Araçatuba. O jovem sofreu uma descarga elétrica de alta tensão e, em seguida, caiu de um andaime enquanto prestava serviço terceirizado em uma empresa às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300).

De acordo com as informações apuradas, Vinicius atuava na instalação de estruturas metálicas quando recebeu o choque. O impacto o fez despencar de uma altura considerável, resultando em fratura no pescoço.

Ele estava acompanhado de um primo no momento do acidente, que o levou imediatamente ao Pronto-Socorro Municipal. No entanto, Vinicius não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica logo após a chegada.