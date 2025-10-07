MP investiga evento religioso em escola estadual de Araçatuba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria da Infância e da Juventude de Araçatuba, instaurou procedimento para apurar a realização de um evento com conotação religiosa em uma escola estadual no dia 24 de setembro. A ação contou com a presença do vereador João Pedro Pugina (PL) e de líderes religiosos locais.

O promotor Joel Furlan notificou o parlamentar, a direção da escola, a Unidade Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação para que apresentem esclarecimentos em até 15 dias.

Denúncia e Estado Laico

O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar pelo professor Matheus Lemes, presidente do PSol em Araçatuba. Ele alega que houve violação de direitos de crianças e adolescentes e desrespeito ao princípio do Estado Laico, já que o evento deveria tratar do “Setembro Amarelo” de forma pedagógica e científica, mas teria se transformado em culto religioso.