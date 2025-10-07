MP investiga evento religioso em escola estadual de Araçatuba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio da Promotoria da Infância e da Juventude de Araçatuba, instaurou procedimento para apurar a realização de um evento com conotação religiosa em uma escola estadual no dia 24 de setembro. A ação contou com a presença do vereador João Pedro Pugina (PL) e de líderes religiosos locais.
O promotor Joel Furlan notificou o parlamentar, a direção da escola, a Unidade Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação para que apresentem esclarecimentos em até 15 dias.
Denúncia e Estado Laico
O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar pelo professor Matheus Lemes, presidente do PSol em Araçatuba. Ele alega que houve violação de direitos de crianças e adolescentes e desrespeito ao princípio do Estado Laico, já que o evento deveria tratar do “Setembro Amarelo” de forma pedagógica e científica, mas teria se transformado em culto religioso.
Relatório do Conselho Tutelar aponta que a atividade contou com orações, pregações e cânticos em espaço coletivo da escola. Vídeos mostram alunos chorando durante as práticas e o cantor impondo as mãos sobre estudantes, enquanto o vereador aparece em postura de oração.
Preocupação do Conselho Tutelar
O órgão destacou risco de exposição indevida de menores e citou os artigos 17 e 18 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que garantem o direito à integridade física, psíquica e moral. Também ressaltou que o uso de imagem em escolas é restrito a fins pedagógicos, não religiosos ou partidários.
Músicas como Eu Sou Livre, Porque Ele Vive e Uma Vez foram registradas em vídeos do evento. Para o Conselho Tutelar, isso reforça o caráter religioso da ação.
Versão do vereador
Em nota, o vereador João Pedro Pugina contestou a denúncia e afirmou que a narrativa apresentada “distorce os fatos”. Segundo ele, o encontro integrou o Projeto de Vida da escola, com foco na valorização da vida e prevenção do suicídio entre adolescentes.
O parlamentar disse que a atividade contou com relatos de superação do cantor Renan Moura, da psicóloga Letícia Ester Meira e da estudante de pedagogia Sâmia Coronheiro. Destacou ainda que, embora os participantes sejam da mesma comunidade religiosa, a Igreja Amor e Cuidado não organizou o evento.
Pugina declarou que chegou durante a programação, acompanhado do Coordenador Estadual de Juventude, e que sua participação se limitou a acompanhar as atividades e interagir com alguns alunos.
Ele rebateu a caracterização de culto religioso, atribuindo a emoção dos estudantes aos relatos pessoais apresentados. Classificou como “improcedentes” as acusações de violação de direitos ou uso político do episódio e ressaltou o “saldo positivo” da iniciativa.
Próximos passos
O MP aguarda agora as respostas dos notificados para decidir sobre a continuidade da investigação. A Secretaria Municipal de Educação também deverá informar se eventos semelhantes ocorrem em escolas da rede municipal.
