Câmara vota projeto que regulamenta pátio de veículos em Birigui

A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (7) a sessão ordinária do ano, com dois projetos de grande relevância em pauta. Um deles é o Projeto de Lei nº 82/2025, de autoria do Executivo, que estabelece regras para o serviço de remoção, recolhimento, vistoria e depósito de veículos automotores apreendidos no município. A proposta busca organizar o sistema, garantindo mais transparência, eficiência e segurança jurídica na prestação do serviço.

O texto autoriza a Prefeitura a conceder a operação à iniciativa privada, por meio de licitação, exigindo funcionamento 24 horas, pátio adequado, vigilância por câmeras e sistema informatizado integrado ao Detran-SP. O projeto prevê ainda que parte da arrecadação — no mínimo 5% da receita bruta — seja revertida ao município e aplicada em melhorias no trânsito, como sinalização, fiscalização e campanhas educativas.

Outro item da ordem do dia é o Projeto de Lei nº 92/2025, que propõe a criação da Loteria Municipal de Birigui. A iniciativa, também da Prefeitura, tem o objetivo de gerar novas receitas sem aumento de impostos, destinando os recursos a áreas como saúde, educação, segurança, cultura e assistência social.