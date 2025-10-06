Motociclista com CNH cassada atropela pedestre em Birigui

Um homem foi atropelado na noite deste domingo (5), por volta das 19h, na rua Silvares, em Birigui, em frente a um supermercado. A vítima foi socorrida pela unidade de resgate até a Unimed, onde recebeu atendimento médico.
Inicialmente, a ocorrência foi informada como colisão entre duas motocicletas, mas, ao chegarem ao local, os policiais militares cabo Lóes e cabo Aragão constataram que se tratava de um atropelamento de pedestre. Segundo apurado pela reportagem, o homem estava consciente, porém confuso, e, a princípio, não corria risco de morte.
O condutor da motocicleta relatou que pilotava uma Honda Biz e que, no momento do acidente, o semáforo estava verde. Ao cruzar a avenida João Cernach, um outro motociclista teria avançado o sinal vermelho. Ele afirmou que, ao olhar para trás para verificar a manobra do outro condutor, acabou atropelando o pedestre que estava no canto da via.
Durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar verificou que a CNH do motociclista estava cassada desde maio deste ano, com validade até 2026. Foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, e a motocicleta foi liberada para um familiar devidamente habilitado.
O local foi preservado para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia e, em seguida, liberou a via. Os policiais também estiveram na Unimed para colher a versão da vítima, que seguia sob cuidados médicos.
O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado. Apesar dos ferimentos, segundo a médica plantonista, o homem não corre risco de morte.
