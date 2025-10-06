Prefeita protocola denúncia contra vereador por quebra de decoro

A prefeita de Birigui, Samanta Paula Albani Borini (PSD), protocolou uma representação na Câmara Municipal contra o vereador Cleverson José de Souza, conhecido como Tody da Unidiesel (Avante), por suposta quebra de decoro parlamentar. O documento foi protocolado no dia 22 de setembro e relata uma série de declarações feitas pelo parlamentar em sessões ordinárias que, segundo a prefeita, extrapolam os limites da crítica política e atingem sua honra pessoal e a dignidade do cargo.

A denúncia destaca que, em 16 de setembro, durante sessão registrada em vídeo e publicada no canal oficial da Câmara, o vereador fez afirmações “sem qualquer apresentação de provas”, imputando condutas ilícitas à prefeita e à administração municipal.

Entre as falas destacadas no documento estão trechos como: