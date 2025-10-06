Parques de Araçatuba terão programação no Dia das Crianças

Neste domingo (12), Dia das Crianças, os parques municipais de Araçatuba estarão abertos ao público e prometem ser uma das principais opções de lazer para as famílias. Com áreas verdes, espaços de convivência e ambiente propício para brincadeiras, os locais reúnem atividades para todas as idades.

No Bairro Aviação, o Parque da Fazenda, localizado na avenida Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222, funcionará das 8h às 17h. O espaço conta com trilhas ecológicas, pomar, playground e uma grande área gramada, ideal para piqueniques e jogos ao ar livre.

Quem prefere um passeio mais tranquilo pode visitar o Parque Ecológico Baguaçu, na rua Baguaçu, 1.259, Vila Santo Antônio, também aberto das 8h às 17h. O local preserva áreas de mata nativa, oferece trilhas seguras e locais sombreados perfeitos para descanso e contato direto com a natureza.