PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Parques de Araçatuba terão programação no Dia das Crianças

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Espaços públicos estarão abertos neste domingo (12) e oferecerão lazer ao ar livre, trilhas, natureza e áreas para piqueniques em família
Espaços públicos estarão abertos neste domingo (12) e oferecerão lazer ao ar livre, trilhas, natureza e áreas para piqueniques em família

Neste domingo (12), Dia das Crianças, os parques municipais de Araçatuba estarão abertos ao público e prometem ser uma das principais opções de lazer para as famílias. Com áreas verdes, espaços de convivência e ambiente propício para brincadeiras, os locais reúnem atividades para todas as idades.

No Bairro Aviação, o Parque da Fazenda, localizado na avenida Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222, funcionará das 8h às 17h. O espaço conta com trilhas ecológicas, pomar, playground e uma grande área gramada, ideal para piqueniques e jogos ao ar livre.

Quem prefere um passeio mais tranquilo pode visitar o Parque Ecológico Baguaçu, na rua Baguaçu, 1.259, Vila Santo Antônio, também aberto das 8h às 17h. O local preserva áreas de mata nativa, oferece trilhas seguras e locais sombreados perfeitos para descanso e contato direto com a natureza.

Outra opção bastante procurada é o Bosque Municipal, conhecido como Bosque dos Araçás, situado na rua do Fico, no Bairro Dona Amélia. O espaço, que também funciona das 8h às 17h, abriga a tradicional “Cidade da Criança”, composta por réplicas em miniatura de construções e monumentos de Araçatuba.

