06 de outubro de 2025
ARAÇATUBA

Capivaras morrem atropeladas e motorista foge após acidente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Guardas municipais e Bombeiros foram acionados para retirar os animais e evitar novos acidentes no Jardim Sumaré
Guardas municipais e Bombeiros foram acionados para retirar os animais e evitar novos acidentes no Jardim Sumaré

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba foi chamada na noite de domingo (5), por volta das 20h, para atender a uma ocorrência de trânsito na avenida Waldir Felizola de Moraes, no bairro Jardim Sumaré.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram apenas pedaços de carro espalhados pela via, como partes do para-choque, mas o motorista envolvido não foi encontrado. No trecho da pista, havia três capivaras mortas, que teriam sido atingidas durante o acidente.

O Corpo de Bombeiros prestou apoio à ação, realizando a remoção dos animais da pista para restabelecer a segurança no trânsito.

Equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade também foram mobilizadas pela Prefeitura para providenciar a destinação adequada dos corpos, evitando riscos sanitários e novos acidentes.

Segundo a GCM, não houve registro de feridos, e até o momento não foi possível identificar o veículo envolvido na colisão.

