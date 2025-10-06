Capivaras morrem atropeladas e motorista foge após acidente

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba foi chamada na noite de domingo (5), por volta das 20h, para atender a uma ocorrência de trânsito na avenida Waldir Felizola de Moraes, no bairro Jardim Sumaré.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram apenas pedaços de carro espalhados pela via, como partes do para-choque, mas o motorista envolvido não foi encontrado. No trecho da pista, havia três capivaras mortas, que teriam sido atingidas durante o acidente.

O Corpo de Bombeiros prestou apoio à ação, realizando a remoção dos animais da pista para restabelecer a segurança no trânsito.