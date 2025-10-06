Prefeitura abre seleção com salário de até R$ 5 mil na educação

A Prefeitura de Guzolândia abriu um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais da área da educação. O objetivo é repor funções públicas nas escolas municipais, sob o regime celetista.

A seleção está sendo organizada pela empresa Pública Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda, responsável pela elaboração e aplicação das provas.

Ao todo, são 12 vagas disponíveis: sendo 7 para Monitor Escolar, 4 para Professor de Educação Básica I (PEB I) e 1 para Professor de Educação Básica II – Artes. Os salários variam conforme o cargo, indo de R$ 1.518,00 a R$ 5.151,47.