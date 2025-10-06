Prefeitura abre seleção com salário de até R$ 5 mil na educação

A Prefeitura de Guzolândia abriu um novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais da área da educação. O objetivo é repor funções públicas nas escolas municipais, sob o regime celetista.
A seleção está sendo organizada pela empresa Pública Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda, responsável pela elaboração e aplicação das provas.
Ao todo, são 12 vagas disponíveis: sendo 7 para Monitor Escolar, 4 para Professor de Educação Básica I (PEB I) e 1 para Professor de Educação Básica II – Artes. Os salários variam conforme o cargo, indo de R$ 1.518,00 a R$ 5.151,47.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora. A taxa de participação é de R$ 70,00 para Monitores e R$ 90,00 para Professores. O edital prevê isenção da taxa a candidatos cadastrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea, desde que comprovem a condição.
A prova objetiva será aplicada em Guzolândia, com data prevista para 9 de novembro, em locais e horários que serão informados no edital de convocação. O exame terá 25 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa e 15 de Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo escolhido.
O processo seletivo tem validade limitada e servirá para substituição temporária de servidores, sem gerar vínculo efetivo com o município.
