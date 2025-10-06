Comércio de Araçatuba estende horário para o Dia das Crianças

Nesta semana do Dia das Crianças, o comércio de Araçatuba terá horários especiais para acomodar os consumidores: na sexta-feira (10) o funcionamento será das 9h até 22h. Já no sábado (11) as lojas abrirão das 9h às 18h.

Segundo Nei Ferracioli, da Acia, a ideia é oferecer mais oportunidade para quem só pode comprar à noite ou no fim de semana.

“Quando se fala em Dia das Crianças, claro que um dos presentes mais procurados são brinquedos, do mais simples ao tecnológico. Porém há pesquisa apontando que roupas e calçados infantis também são opção. Estamos acreditando em acréscimo de 2 a 3 % em relação ao ano passado, com ticket médio entre R$ 90 e R$ 120. Nosso incentivo é para que os consumidores façam suas compras nas lojas físicas locais, elas geram empregos, pagam impostos, movimentam a economia da cidade”, disse Ferracioli.