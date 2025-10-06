Comércio de Araçatuba estende horário para o Dia das Crianças

Nesta semana do Dia das Crianças, o comércio de Araçatuba terá horários especiais para acomodar os consumidores: na sexta-feira (10) o funcionamento será das 9h até 22h. Já no sábado (11) as lojas abrirão das 9h às 18h.
Segundo Nei Ferracioli, da Acia, a ideia é oferecer mais oportunidade para quem só pode comprar à noite ou no fim de semana.
“Quando se fala em Dia das Crianças, claro que um dos presentes mais procurados são brinquedos, do mais simples ao tecnológico. Porém há pesquisa apontando que roupas e calçados infantis também são opção. Estamos acreditando em acréscimo de 2 a 3 % em relação ao ano passado, com ticket médio entre R$ 90 e R$ 120. Nosso incentivo é para que os consumidores façam suas compras nas lojas físicas locais, elas geram empregos, pagam impostos, movimentam a economia da cidade”, disse Ferracioli.
O comércio local aposta em estímulos e conveniência para atrair clientes. Há expectativa de um volume a 2% ou 3% superior ao registrado no ano anterior, com destaque para brinquedos, roupas e calçados infantis.
No Brasil, a projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC) é de que as vendas do Dia das Crianças em 2025 atinjam R$ 9,96 bilhões, alta de 1,1% em relação a 2024, o que marcará o melhor resultado dos últimos 12 anos para essa data.
Para não deixar tudo para a última hora, os lojistas recomendam planejamento: comprar alguns dias antes evita filas, esgotamentos de estoque e favorece trocas com mais tranquilidade. A legislação do consumidor assegura o direito de troca em casos previstos por lei,por exemplo, quando o produto apresenta defeito ou quando não corresponde às características anunciadas, então vale atenção às políticas de troca das lojas.
