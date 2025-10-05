Birigui brilha na fase regional do Pró-Natação 2025

Birigui sediou, na manhã deste sábado (4), a fase final regional do Pró-Natação 2025, reunindo atletas de quatro cidades no complexo aquático “Juciane Ferretti”, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O evento, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, contou com disputas intensas e grande espírito esportivo.
Participaram nadadores de Birigui, Araçatuba, Penápolis e Guararapes, com idades entre 9 e 16 anos, competindo nas provas de livre, peito, costas, borboleta e medley. Os campeões de cada prova, categoria e sexo conquistaram classificação para a etapa estadual, que será disputada em Sertãozinho.
A equipe de Birigui teve destaque em diversas categorias, conquistando medalhas e vagas para a próxima fase. Entre os resultados, João Pedro Donegá Pereira (11 e 12 anos masculino) conquistou três segundos lugares — 50m livre, peito e borboleta — com ótimo desempenho técnico.
No masculino de 13 e 14 anos, Enzo Barbosa de Sousa ficou em 3º lugar nos 100m peito, enquanto Caio Henrique Pereira Belasco garantiu 4º lugar nos 100m livre e borboleta.
Entre as meninas, Mariana Estabile (11 e 12 anos feminino) subiu ao pódio três vezes, com dois segundos lugares (50m costas e peito) e um terceiro (50m livre). Manuela Sanches Nogueira alcançou duas quartas posições. Já na faixa de 13 e 14 anos, Raissa Gomes Honorato foi campeã dos 100m livre e vice nos 200m medley, garantindo vaga na estadual. Ana Clara Manhas de Araujo também brilhou, vencendo os 100m peito e ficando em 3º nos 100m livre.
Os resultados refletem o trabalho consistente da Secretaria Municipal de Esportes de Birigui, que vem incentivando a formação esportiva e revelando talentos locais para a natação paulista.
