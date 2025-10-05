05 de outubro de 2025
CONFUSÃO NO PSM

Paciente ameaça médica e causa confusão no pronto-socorro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Mulher discutiu com profissional, tentou agredi-la e fez ameaças; polícia foi acionada e caso será investigado
Uma confusão marcou o final da tarde deste sábado (4) no Pronto-socorro Municipal de Araçatuba. Uma paciente tentou agredir uma médica após uma breve discussão, além de ameaçar a profissional de saúde, o que levou à intervenção da Polícia Militar.

De acordo com informações apuradas, após o desentendimento, a paciente teria afirmado ser integrante de uma facção criminosa e ameaçado retornar à unidade para “acabar com a médica”. A gravidade das ameaças levou a profissional a acionar a PM e também seu pai para prestar apoio no local.

Os policiais compareceram rapidamente à unidade e conduziram todos os envolvidos à Delegacia de Polícia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

