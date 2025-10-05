05 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PERIGO

Jovem é resgatado após pular de píer na prainha de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mesmo orientado a não pular, rapaz teve câimbra forte e foi salvo por bombeiro civil com apoio de funcionários
Mesmo orientado a não pular, rapaz teve câimbra forte e foi salvo por bombeiro civil com apoio de funcionários

Um homem de aproximadamente 26 anos foi resgatado no final da tarde deste domingo (5), após pular do píer da prainha de Araçatuba, mesmo tendo sido orientado a não realizar o salto no local. O píer é flutuante e serve exclusivamente para embarque e desembarque de embarcações, sendo proibido o uso para mergulhos, especialmente em dias de vento forte.

Segundo informações da administração da prainha, o jovem desrespeitou a orientação e, ao retornar à superfície, sofreu uma câimbra intensa, o que dificultou sua locomoção na água. O bombeiro civil que atua na área interveio rapidamente, com apoio de funcionários, conseguindo resgatar o rapaz em segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Araçatuba para avaliação médica.

A administradora da prainha, Karina Pereira, reforçou a importância do cumprimento das regras de segurança.
“Pessoal precisa ir para curtir e obedecer as regras do local, não se aventurar a pular. Ali, a profundidade começa em 12 metros. É um atrativo para Araçatuba, mas precisa respeitar as normas”, alertou.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários