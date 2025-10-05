Jovem é resgatado após pular de píer na prainha de Araçatuba

Um homem de aproximadamente 26 anos foi resgatado no final da tarde deste domingo (5), após pular do píer da prainha de Araçatuba, mesmo tendo sido orientado a não realizar o salto no local. O píer é flutuante e serve exclusivamente para embarque e desembarque de embarcações, sendo proibido o uso para mergulhos, especialmente em dias de vento forte.

Segundo informações da administração da prainha, o jovem desrespeitou a orientação e, ao retornar à superfície, sofreu uma câimbra intensa, o que dificultou sua locomoção na água. O bombeiro civil que atua na área interveio rapidamente, com apoio de funcionários, conseguindo resgatar o rapaz em segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Araçatuba para avaliação médica.