Caminhonete derruba semáforo após manobras perigosas em Birigui

Uma manobra perigosa terminou com um semáforo derrubado e dois homens detidos pela Guarda Civil Municipal de Birigui, na madrugada deste domingo (5), no Centro da cidade.
Segundo a Guarda, motorista de 25 anos, ao volante de uma caminhonete Ford Ranger branca, executou a manobra conhecida como “cavalo de pau” cinco vezes seguidas. Na última, perdeu o controle do veículo e atingiu um semáforo de pedestres no cruzamento das ruas Bento da Cruz e Conselheiro Antônio Prado.
Durante patrulhamento próximo ao Paço das Artes, guardas ouviram o barulho dos pneus seguido de uma batida. No local, encontraram a caminhonete com a lateral direita danificada. O jovem assumiu ter dirigido no momento do acidente. Ele e um passageiro de 33 anos estavam com sinais de embriaguez.
O veículo foi encaminhado à Delegacia Central. O condutor passou por exame de sangue e, após prestar depoimento, foi liberado junto com o passageiro. A GCM também sinalizou o cruzamento para evitar novos acidentes e comunicou os órgãos responsáveis pelo reparo do semáforo.
