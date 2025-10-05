Suspeito é preso por tráfico e veículo adulterado no Riviera

Um homem foi preso na madrugada de sábado (4), no bairro Riviera, em Valparaíso, por tráfico de entorpecentes e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação ocorreu por volta das 2h30, na rua Antônio Izelli.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes em patrulhamento visualizaram o suspeito em uma motocicleta verde sem placas entrando rapidamente em uma residência. O indivíduo, conhecido na cidade por realizar manobras perigosas e colocar em risco a vida de terceiros, tentou despistar os agentes, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, foram encontrados duas porções de cocaína no bolso da blusa e R$ 80 em dinheiro trocado. Uma sacola presa à cintura continha mais 19 porções do mesmo entorpecente. A motocicleta apresentava o chassi adulterado e o número do motor incompatível, configurando crime de adulteração de sinal identificador de veículo (Art. 311 do Código Penal).