Mulher é flagrada com celulares escondidos na região pélvica

Uma mulher de 24 anos foi flagrada ao tentar entrar com dois celulares e três microchips escondidos na região pélvica na Penitenciária CPD Unidade II de Valparaíso, neste sábado (4).

Segundo o boletim de ocorrência, a visitante foi submetida ao escâner corporal de rotina, que detectou um objeto suspeito na área pélvica. Ao ser questionada, ela admitiu que estava transportando aparelhos celulares, que seriam entregues durante a visita ao companheiro, preso na unidade.

A mulher foi encaminhada a uma sala reservada, onde retirou os dois aparelhos e os entregou aos policiais penais. Ela afirmou não saber quem havia solicitado os equipamentos, dizendo apenas que faria a entrega durante o encontro com o companheiro.