05 de outubro de 2025
VALPARAÍSO

Mulher é flagrada com celulares escondidos na região pélvica

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem de 24 anos tentava entrar na Penitenciária de Valparaíso com dois celulares e chips
Jovem de 24 anos tentava entrar na Penitenciária de Valparaíso com dois celulares e chips

Uma mulher de 24 anos foi flagrada ao tentar entrar com dois celulares e três microchips escondidos na região pélvica na Penitenciária CPD Unidade II de Valparaíso, neste sábado (4).

Segundo o boletim de ocorrência, a visitante foi submetida ao escâner corporal de rotina, que detectou um objeto suspeito na área pélvica. Ao ser questionada, ela admitiu que estava transportando aparelhos celulares, que seriam entregues durante a visita ao companheiro, preso na unidade.

A mulher foi encaminhada a uma sala reservada, onde retirou os dois aparelhos e os entregou aos policiais penais. Ela afirmou não saber quem havia solicitado os equipamentos, dizendo apenas que faria a entrega durante o encontro com o companheiro.

Diante dos fatos, foi conduzida ao Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde o caso foi registrado. Após prestar depoimento, foi liberada. Os celulares e chips foram apreendidos.

