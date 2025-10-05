Fuga termina em acidente e mobiliza equipes no Margarete Vargas

Uma ocorrência de averiguação de indivíduo suspeito mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal no fim da tarde de sábado (4), no bairro Margarete Vargas, em Birigui.

Durante patrulhamento pela Estrada Municipal Francisco Contel, policiais avistaram um GM Corsa trafegando em alta velocidade. Foi dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor ignorou, iniciando uma tentativa de fuga pelas ruas José Masson, Pedro Cavalo e Severino Pulzato.

Ao entrar na Rua Fabiano Fani de Nicola, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore, danificando a parte dianteira do veículo, o para-brisa, um cavalete de água da horta comunitária e uma placa de sinalização.