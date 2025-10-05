Fuga termina em acidente e mobiliza equipes no Margarete Vargas

Uma ocorrência de averiguação de indivíduo suspeito mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal no fim da tarde de sábado (4), no bairro Margarete Vargas, em Birigui.
Durante patrulhamento pela Estrada Municipal Francisco Contel, policiais avistaram um GM Corsa trafegando em alta velocidade. Foi dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor ignorou, iniciando uma tentativa de fuga pelas ruas José Masson, Pedro Cavalo e Severino Pulzato.
Ao entrar na Rua Fabiano Fani de Nicola, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore, danificando a parte dianteira do veículo, o para-brisa, um cavalete de água da horta comunitária e uma placa de sinalização.
O condutor e o passageiro foram identificados no local. O motorista, com antecedentes criminais, era egresso do sistema prisional e estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. O passageiro não tinha registros em aberto.
Ambos foram socorridos por uma unidade de resgate e encaminhados ao Pronto-socorro Municipal, onde receberam atendimento médico sem risco de morte.
Durante a averiguação, constatou-se que o veículo estava com o licenciamento vencido, resultando em autuações e no recolhimento ao pátio da região.
Devido à presença de curiosos, foi necessário reforço policial. A Guarda Civil Municipal foi acionada em razão dos danos causados ao patrimônio público. A perícia e a apresentação da ocorrência foram dispensadas pela autoridade policial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.