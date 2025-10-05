Homem é preso com drogas e carro furtado em Brejo Alegre

Uma ação da equipe Rocam IV prendeu um homem de 32 anos neste sábado (4), em Brejo Alegre, após a localização de um veículo furtado e uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência localizada na rua Luciano Germiniano, bairro Cohab.
Durante patrulhamento especializado, os policiais receberam denúncia de que um veículo com placas adulteradas circulava pela cidade. Ao intensificar as buscas, a guarnição encontrou um VW Polo branco, modelo 2023, estacionado sobre a calçada em frente a um imóvel Ao lado do carro estava o suspeito, que afirmou ser o proprietário e alegou ter adquirido o veículo por meio de troca em Votuporanga, sem fornecer detalhes do outro envolvido.
Consulta ao Sistema Muralha apontou divergências no chassi e vidros do carro, revelando tratar-se de veículo com queixa de furto registrada em Uberaba (MG), em novembro de 2024. O homem recebeu voz de prisão.
Questionado, ele admitiu armazenar drogas em seu quarto e autorizou a entrada da polícia na residência. No local, os policiais encontraram uma caixa plástica contendo 1,750 kg de skank, 1 kg de cocaína, 50 g de crack, 25 g de “Ice”, além de 64 eppendorfs com cocaína, centenas de eppendorfs vazios, três balanças de precisão, apetrechos para embalo, dois coldres e uma coronha de madeira. Ele afirmou receber R$ 500 por semana para guardar o material para terceiros.
O suspeito, que possui antecedentes por porte de arma e drogas, foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, onde o delegado plantonista após interrogatório enquadrou o caso como tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
O veículo, drogas e objetos foram apreendidos e relacionados nos autos. O indiciado permanece preso à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.