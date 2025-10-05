Casal acusa proprietários de imobiliária por agressão e homofobia

Dois homens, de 25 e 29 anos, registraram boletim de ocorrência contra os donos de uma imobiliária no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba. O caso aconteceu na quinta-feira (2) e envolve acusações de agressão física, injúria homofóbica e ameaças.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia fechado a locação de uma casa na rua Dona Ida, mediante pagamento de aluguel de R$ 900 e seguro fiança de R$ 1.400, dividido em 12 parcelas. Antes da assinatura do contrato, a imobiliária informou que o proprietário do imóvel havia desistido do acordo e prometeu o estorno do valor em até 48 horas, prazo que venceu no dia 27 de setembro, sem retorno.

Na quinta-feira, um dos homens ligou para cobrar o reembolso e foi atendido pela esposa do proprietário, que alegou que a responsabilidade era da financeira. O casal então compareceu pessoalmente ao local para tentar resolver a situação.