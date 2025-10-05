Casal acusa proprietários de imobiliária por agressão e homofobia

Dois homens, de 25 e 29 anos, registraram boletim de ocorrência contra os donos de uma imobiliária no bairro Jardim Brasil, em Araçatuba. O caso aconteceu na quinta-feira (2) e envolve acusações de agressão física, injúria homofóbica e ameaças.
De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia fechado a locação de uma casa na rua Dona Ida, mediante pagamento de aluguel de R$ 900 e seguro fiança de R$ 1.400, dividido em 12 parcelas. Antes da assinatura do contrato, a imobiliária informou que o proprietário do imóvel havia desistido do acordo e prometeu o estorno do valor em até 48 horas, prazo que venceu no dia 27 de setembro, sem retorno.
Na quinta-feira, um dos homens ligou para cobrar o reembolso e foi atendido pela esposa do proprietário, que alegou que a responsabilidade era da financeira. O casal então compareceu pessoalmente ao local para tentar resolver a situação.
Segundo a ocorrência, a discussão começou na entrada da imobiliária. A mulher teria dado um tapa no braço de um dos homens e, junto ao marido, empurrado as vítimas contra uma árvore com espinhos, causando ferimentos. Além disso, ela teria proferido ofensas homofóbicas, chamado o casal de “viadinhos” e usado um capacete para agredi-los na cabeça e na perna.
O proprietário também teria ameaçado as vítimas, afirmando que não devolveria o dinheiro e dizendo que “eles iriam ver o que ia acontecer ainda hoje”. Minutos depois, mensagens e ligações de um número com prefixo 013 reforçaram as ameaças, segundo os homens.
O caso foi registrado como apropriação indébita, dano, injúria homofóbica análoga à racial, lesão corporal e ameaça. Exames de corpo de delito foram requisitados pelo IML.
