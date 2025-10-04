Morre homem atropelado por carro desgovernado em Birigui

José Eduardo Botini, de 58 anos, morreu na madrugada deste sábado (4), após dias internado na Santa Casa de Araçatuba. Ele foi vítima de um atropelamento ocorrido na última segunda-feira (29), na rua José Fonzar, bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui.

No momento do acidente, Botine descarregava um Ford Fiesta carregado com orquídeas quando foi atingido por um Ford Courier desgovernado. O motorista, de 31 anos, perdeu o controle ao sair de uma empresa e atropelou a vítima, que foi arrastada por cerca de 20 metros, até colidir com um Fiat Toro estacionado.

O homem teve uma das pernas amputada e passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.