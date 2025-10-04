Outubro Rosa em Araçatuba tem exames gratuitos e orientação

A cor rosa tomou conta de Araçatuba neste mês de outubro. A cidade entrou oficialmente na campanha Outubro Rosa, com uma série de ações gratuitas para incentivar a prevenção e o cuidado integral da saúde da mulher.

Ao todo, serão disponibilizados 801 exames de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos e 600 exames preventivos (papanicolau) para mulheres de 25 a 64 anos. A campanha é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Zatti Saúde e o UniSalesiano.

As Unidades Básicas de Saúde estão com programação especial, com palestras e rodas de conversa nas salas de espera para esclarecer dúvidas sobre prevenção e diagnóstico precoce. À noite, o Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce ganha iluminação rosa, símbolo mundial da luta contra o câncer de mama e do colo do útero.