Outubro Rosa em Araçatuba tem exames gratuitos e orientação

A cor rosa tomou conta de Araçatuba neste mês de outubro. A cidade entrou oficialmente na campanha Outubro Rosa, com uma série de ações gratuitas para incentivar a prevenção e o cuidado integral da saúde da mulher.
Ao todo, serão disponibilizados 801 exames de mamografia para mulheres de 40 a 74 anos e 600 exames preventivos (papanicolau) para mulheres de 25 a 64 anos. A campanha é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Zatti Saúde e o UniSalesiano.
As Unidades Básicas de Saúde estão com programação especial, com palestras e rodas de conversa nas salas de espera para esclarecer dúvidas sobre prevenção e diagnóstico precoce. À noite, o Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce ganha iluminação rosa, símbolo mundial da luta contra o câncer de mama e do colo do útero.
As mamografias são realizadas no Centro de Especialidades Auxilium, com agendamento via UBS ou pelo WhatsApp (18) 99640-4153. Já o papanicolau pode ser feito sem agendamento em todas as UBSs, com atendimento ampliado durante o mês.
De acordo com Elisabete Cristina das Neves Vello, diretora da Atenção Básica, identificar alterações precocemente salva vidas. “Com exames regulares, é possível detectar lesões antes que se transformem em doenças mais graves. A prevenção é o nosso maior aliado”, destacou.
